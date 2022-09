Moradores do bairro Comara receberão mais de 80 tipos de serviços levados pelo OCA móvel

- Publicidade -

Com o objetivo de levar atendimento a todos os bairros de Rio Branco e ao interior do Estado, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) realizará mais um Oca Móvel, na próxima terça-feira (13).

Desta vez, na Escola Sebastião Pedrosa, localizada na Alameda Comara, 101, bairro Comara, das 8h às 14h.

Oferecendo mais de 80 tipos de serviços feitos pela internet, o intuito do projeto é deixar a OCA mais próxima da comunidade e deixar o cidadão o mais bem informado possível sobre cada atendimento.

O cidadão poderá solicitar diversos serviços, como consulta a processos, emissão de certidões e documentos, impressão de boletos, acesso a serviços de energia elétrica, água e esgoto, regularização de terras, em parceria com o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e outros.

“O que nós realmente queremos é levar atendimento de qualidade para a população. Esse é um projeto que, além de aproximar a Oca da população, consegue chegar em lugares que mais precisam de cidadania, orientação e acolhimento”, afirma a diretora da Oca, Francisca Britto.

Caso o cidadão não consiga solicitar seu serviço na OCA Móvel, será orientado sobre os procedimentos necessários para efetuar o serviço na Unidade de Atendimento fixa de Rio Branco.