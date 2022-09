Moradores apostam R$ 20 mil entre Lula e Bolsonaro na eleição presidencial; Veja vídeo

- Publicidade -

Viralizou nas redes sociais uma aposta arriscada, feita ontem por dois moradores da cidade de Pimenta Bueno: eles “casaram” um cheque de 20 mil reais cada um, e o dinheiro será sacado após a definição da disputa entre Bolsonaro (PL) e Lula (PT) pela Presidência da República. O primeiro turno da eleição será no dia 02 de outubro.

O Folha do Sul Online conversou, por telefone, com os dois homens envolvidos na aposta. Ambos nasceram e continuam morando em Pimenta Bueno, onde atuam no agronegócio.

Envolvido na compra e venda de gado, Odilon Amorim Rios apostou na vitória de Lula. Ele confessou que em 2018 já havia votado em Fernando Haddad (PT), que foi derrotado por Bolsonaro (na época filiado ao PSL), naquele pleito.

Odilon, de 38 anos, disse que fez outras apostas, todas elas na vitória de Lula este ano: duas novilhas, duas “quedas” valendo R$ 1 mil e outras duas de R$ 2 mil. E garante que vai pagar tudo, se perder. Mas duvida que isso possa acontecer.

O pecuarista José Carlos Costa, 44, é bolsonarista com orgulho, e diz não ter dúvidas de que o presidente será reeleito. Uma revelação feita por ele e que traduz seu nível de confiança: “a aposta inicial era de R$ 10 mil, mas a gente dobrou o valor esta semana”.

Conhecido como “Carlinhos Caubói”, o criador de gado explicou que, apesar das divergências políticas e ideológicas, isso nunca interferiu em sua amizade com Odilon: “a gente se criou junto aqui em Pimenta e não brigamos por causa disso”.

A garantia de que o ganhador levará o combinado é um amigo em comum dos dois apostadores: os cheques foram deixados em poder dele, que é dono de uma loja de produtos agropecuários na cidade, onde o vídeo foi gravado ontem.

Veja vídeo: