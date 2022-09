Monkeypox: Primeiro caso positivo de varíola do macaco é registrado na fronteira do Peru com o Acre

- Publicidade -

A imprensa peruana noticiou hoje (06) o primeiro caso de Varíola dos Macacos ou “Monkeypox” no Departamento de Madre de Dios. Um homem de 27 anos apresentou lesões em diferentes partes do corpo compatíveis com a doença. Ele deu entrada no Hospital Santa Rosa em Porto Maldonado no dia 30 de agosto e recebeu o diagnóstico positivo no início desta semana.

Segundo boletim da Diretoria de Saúde Regional, o rapaz viajou para a Colômbia onde deve ter contraído a doença. O quadro de saúde dele é estável. O homem vem sendo monitorado e cumpre o isolamento. Sete pessoas que tiveram contato direto com ele estão em observação.

O Peru já contabiliza 1.661 casos da varíola em 16 regiões. Uma pessoa morreu em decorrência da doença. Com essa notificação em Porto Maldonado, segue o primeiro caso oficial da doença computado no departamento que que faz fronteira com o Acre.

AcreNews/Por Wanglézio Braga