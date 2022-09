‘Momento histórico’: Lula chega a encerramento de campanha

“Estou muito feliz, estamos rumo a vitória do primeiro-turno. Muito feliz em ver amigos. Vai ter dancinha, cantoria, vai ter tudo”, disse.

O “grande ato”, segundo a campanha, “marcará a união de brasileiros e brasileiras de todos os segmentos da sociedade pela reconstrução do país, com as presenças e falas de personalidades e de histórias de vida transformadas pelo governo de Lula e suas políticas”.

A apresentação da superlive “Brasil da Esperança” contará com as participações de Thelminha, Muka do Space, Mônica Iozzi, Gregório Duvivier, Fernanda Catania (Foquinha) e João Luiz Pedrosa.