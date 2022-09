Missão espacial: NASA se prepara para colisão de asteroides que se aproxima de seu alvo

- Publicidade -

Uma espaçonave da NASA que deliberadamente colidirá com um asteroide está se aproximando de seu alvo.

A missão DART, ou Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, terá um encontro com a rocha espacial em 26 de setembro, após o lançamento há 10 meses.

A espaçonave vai bater na lua de um asteroide para ver como isso afeta o movimento no espaço. Uma transmissão ao vivo de imagens capturadas pela espaçonave estará disponível no site da NASA a partir das 18h30.O impacto deve ocorrer por volta das 20h14.

A missão está se dirigindo para Dimorphos, uma pequena lua orbitando o asteroide Didymos.

O sistema de asteroides não representa uma ameaça para a Terra, disseram funcionários da NASA, tornando-o um alvo perfeito para testar um impacto cinético.

O evento será a primeira demonstração em grande escala da agência de tecnologia de deflexão que pode proteger o planeta. “Pela primeira vez, vamos mudar de forma mensurável a órbita de um corpo celeste no universo”, disse Robert Braun, chefe do Setor de Exploração Espacial do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins.

Objetos próximos da Terra são asteroides e cometas com órbitas que os colocam a 48,3 milhões de quilômetros da Terra. Detectar a ameaça de objetos próximos da Terra, que podem causar sérios danos, é o foco principal da NASA e de outras organizações espaciais em todo o mundo.

Como será o impacto da colisão com o asteroide

Os astrônomos descobriram Didymos há mais de duas décadas. Ele tem quase 0,8 quilômetro de diâmetro.

Enquanto isso, Dimorphos tem 160 metros de diâmetro e seu nome significa “duas formas”. A espaçonave recentemente captou o primeiro vislumbre de Didymos usando um instrumento chamado Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation, ou DRACO.

Estava a cerca de 32 milhões de quilômetros de distância do sistema de asteroides binários quando tirou as imagens em julho.

No dia do impacto, as imagens tiradas por DRACO não apenas revelarão nosso primeiro olhar para Dimorphos, mas a espaçonave as usará para se guiar de forma autônoma para um encontro com a pequena lua.

Durante o evento, essas imagens serão transmitidas de volta à Terra a uma taxa de uma por segundo, fornecendo uma visão “bastante impressionante” da lua, disse Nancy Chabot, cientista planetária e líder de coordenação do DART no Laboratório de Física Aplicada.

No momento do impacto, Didymos e Dimorphos estarão relativamente próximos da Terra – dentro de 6,8 milhões de milhas (11 milhões de quilômetros). A espaçonave acelerará a cerca de 15.000 milhas por hora (24.140 quilômetros por hora) quando colidir com Dimorphos.

A colisão será registrada pelo LICIACube, ou Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids, um satélite de cubo companheiro fornecido pela Agência Espacial Italiana. O CubeSat do tamanho de uma pasta pegou carona com o DART para o espaço. Três minutos após o impacto, o CubeSat passará pela Dimorphos para capturar imagens e vídeos.

O vídeo, embora não esteja disponível imediatamente, será transmitido de volta à Terra nas semanas e meses após a colisão.

Protegendo o planeta

Dimorphos foi escolhido para esta missão porque seu tamanho é relativo a asteroides que podem representar uma ameaça à Terra. A espaçonave é cerca de 100 vezes menor então não destruirá o asteroide.

O impacto rápido só mudará a velocidade de Dimorphos, à medida que orbita, em 1%, o que não parece muito – mas mudará o período orbital da lua.

“Às vezes, descrevemos isso como conduzir um carrinho de golfe em uma grande pirâmide ou algo assim”, disse Chabot.

“Mas para Dimorphos, trata-se realmente de deflexão de asteroides, não de interrupção. Isso não vai explodir o asteróide; não vai colocá-lo em muitos pedaços.”

O empurrão mudará ligeiramente o Dimorphos e o tornará mais gravitacionalmente ligado ao Didymos – para que a colisão não mude o caminho do sistema binário ao redor da Terra ou aumente suas chances de se tornar uma ameaça ao nosso planeta, disse Chabot.

Dimorphos completa uma órbita em torno de Didymos a cada 11 horas e 55 minutos. Após o impacto, isso pode mudar para 11 horas e 45 minutos, mas as observações de acompanhamento determinarão quanto de mudança ocorreu.

Os astrônomos usarão telescópios terrestres para observar o sistema binário de asteróides e ver o quanto o período orbital de Dimorphos mudou, o que determinará se o DART foi bem-sucedido. Telescópios espaciais como o Hubble, Webb e a missão Lucy da NASA também observarão o evento.

Em quatro anos, a missão Hera da Agência Espacial Européia chegará para estudar Dimorphos, medindo as propriedades físicas da lua e observar o impacto do DART e a órbita da lua.

Nenhum asteroide está atualmente em curso de impacto direto com a Terra, mas existem mais de 27.000 asteroides próximos da Terra em todas as formas e tamanhos.

Os valiosos dados coletados pelo DART e Hera contribuirão para as estratégias de defesa planetária, especialmente a compreensão de que tipo de força pode mudar a órbita de um asteroide próximo à Terra que pode colidir com nosso planeta.

Fonte/ CNN BRASIL