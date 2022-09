Ministro da saúde diz que Brasil receberá vacinas contra monkeypox ainda em setembro

De acordo com Queiroga, as primeiras 50 mil unidades do imunizante serão enviadas ao país “ainda na segunda quinzena de setembro”. Inicialmente, a vacina será administrada em profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com pacientes infectados pelo vírus.

O laboratório dinamarquês Bavarian Nordic deve fornecer as doses após negociação com o governo federal e intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). “Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Então nós podemos beneficiar um número maior de pessoas. A princípio, são aqueles que têm contato com o material contaminado”, destacou Queiroga.

Na entrevista, o ministro da Saúde ainda lembrou que “a doença é mais prevalente em homens que fazem sexo com outros homens, mas qualquer pessoa que teve contato pele com pele ou mucosa com mucosa com alguém infectado pode adquirir [o vírus]”.

O Brasil já notificou 6.869 casos confirmados da doença e 5.747 suspeitas, conforme atualização de sábado (17/9) do registro do Ministério da Saúde. A vacinação contra a monkeypox começou na Europa e América do Norte.

Metrópoles