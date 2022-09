Ministério Público do Trabalho – MPT de Rondônia, encerra nesta terça-feira (20) o recebimento de recurso sobre gabarito preliminar das provas

- Publicidade -

A Coordenação do Programa de Estágio da Procuradoria Regional do Trabalho na 14ª Região alerta aos candidatos(as) que fizeram provas para estagiar no Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre que hoje, terça-feira, 20, é o último dia para apresentar recurso em face ao gabarito preliminar divulgado ainda no domingo, 18 de setembro de 2022, logo após a realização do exame.

O recurso deverá ser encaminhado para o e-mail [email protected] O candidato (a) deve indicar, como assunto da mensagem, a expressão “Recurso em face do Gabarito Preliminar”, seguido da área a que concorre. A não indicação da expressão no assunto do e-mail acarretará a rejeição sumária do recurso e a não apreciação do seu conteúdo. Clique no link para conferir mais informações: https://link.mpt.mp.br/9g5cbyq.

O Gabarito preliminar com as alternativas corretas das provas para as áreas de Direito, Tecnologia de Informação, Comunicação Social e Administração encontram-se no Link https://link.mpt.mp.br/Xq0GErk .

ALTERAÇÃO NO EDITAL

Uma nova alteração no Edital do Processo Seletivo foi atualizada no site. Refere-se às datas para divulgação de Gabaritos (preliminar e final), correção das provas, entrevista com os candidatos inscritos por cota, resultado provisório dos aprovados, prazo para recurso ao resultado provisório, resultado final após análise dos recursos e a data da homologação do certame. (Confira no link https://link.mpt.mp.br/XurmGWx.)

Fonte/ ASCOM – MPT/RO|AC