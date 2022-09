Ministério Público denuncia promotor que matou idoso por homicídio qualificado

- Publicidade -

O promotor de Justiça Antônio Ricardo Brígido Nunes Memória, preso em flagrante após matar um idoso de 72 anos a tiros em Fortaleza, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará na noite dessa quinta-feira (1º), pelo crime de homicídio qualificado, utilizando arma de fogo, por motivo fútil e pelo uso de recursos que dificultaram/impossibilitaram a reação de defesa da vítima.

O crime aconteceu no dia 18 de agosto de 2022, no Bairro Cidade dos Funcionários. Na ocasião, Ricardo Memória foi a casa Durval Cesar Leite de Carvalho, onde o crime ocorreu. Imagens de câmeras de segurança mostram o promotor deixando a residência da vítima e entrando em um veículo. Antes de deixar o local, ele dispara um tiro em via pública.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) após conclusão do Procedimento Investigatório Criminal conduzido por uma comissão formada por três procuradores de Justiça.

Na decisão, também foi considerado a incidência da causa de aumento de pena correspondente à idade avançada da vítima.

Ricardo Memória alegou durante depoimento à Polícia Civil que matou Durval por ciúmes de um relacionamento entre a vítima e mulher do promotor, em 1977. O depoimento foi concedido na Procuradoria Geral de Justiça, no Bairro Cambeba, em Fortaleza.

Testemunhas afirmam que o promotor entrou em contato com a vítima pedindo para conversar e se dirigiu até a casa dela. Ao chegar ao local, houve um desentendimento, momento em que foram realizados os disparos de arma de fogo.

Segundo relatos do próprio promotor e de sua mulher, o promotor permaneceu sofrendo com o ciúme e depois de 45 anos foi tirar satisfação com Durval na casa dele.

Familiares de Durval Cesar contestam a versão do promotor e afirmaram que o depoimento é falso. Os parentes do idoso afirmaram que o promotor cometeu um crime premeditado, já que estava com duas armas e cobriu a placa do veículo na fuga. A vítima deixou cinco filhos, sete netos e uma viúva.

Antônio Ricardo Brígido Nunes está preso no quartel dos Bombeiros do Bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, uma cela especial.

Fonte: G1