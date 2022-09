Milhares de pessoas fazem vigília na porta do Palácio de Buckingham

- Publicidade -

A rainha Elizabeth morreu, aos 96 anos, nesta quinta-feira (8/9). Ela ficou no comando do trono britânico por mais de sete décadas. Com a notícia do falecimento da soberana, milhares de pessoas se dirigiram para a frente do Palácio de Buckingham, sede da monarquia em Londres.

Os britânicos ignoraram a chuva, que caiu na capital inglesa, para prestar homenagens à monarca. Os presentes estenderam faixas e colocaram flores em frente aos portões do palácio, muitos estavam aos prantos. Houve comoção ainda na frente do Palácio de Windsor, em Berkshire; e no Palácio de Balmoral, na Escócia – local onde a rainha morreu.

Quando o relógio marcou 18h30, no Reino Unido, e 14h30 pelo horário de Brasília, a notícia da morte foi oficializada pelas redes sociais: “A rainha faleceu em paz nesta tarde”. O filho primogênito da monarca ascendeu ao trono inglês automaticamente. Ele optou por ser chamado de rei Charles III; e a esposa dele, Camilla Parker, se tornou a rainha consorte.

Minutos após o anúncio, o novo monarca divulgou comunicado oficial lamentando o falecimento de Elizabeth. “Nós estamos em luto profundo com a passagem da nossa querida soberana e mãe amada. Eu sei que a morte dela será sentida por todo o país”, escreveu.