Milagre: Veículo capota três vezes na BR-364 e ocupantes saem ilesos

Um capotamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (16), na BR-364, próximo ao município de Feijó, no interior do Acre.

Conforme informações, era por volta das 15h, quando uma equipe de uma empresa terceirizada que presta serviços para a empresa Energisa, estava trafegando sentido Rio Branco/Cruzeiro do Sul, quando na altura do km 38, antes de chegar no município de Feijó, o carro que eles estavam entrou em uma parte da estrada que estava sendo recuperada.

A pista estava cheia de britas, e o veículo perdeu o controle ao entrar em contato com as pedras. Para não bater em uma motocicleta que estava na frente, o motorista do carro, jogou o veículo para às margens da estrada, em seguida o carro capotou três vezes e parou com as quatros rodas para cima.

No veículo Toyota, de cor preta, estavam três ocupantes que estariam indo com destino a Cruzeiro do Sul para realização de trabalhos naquele município. Pessoas que passavam no local, socorreram as vítimas.

Em seguida, o chefe da empresa saiu de Rio Branco e foi até o local do acidente para dar assistência aos trabalhadores. Todos os passageiros e o motorista estavam com cinto de segurança, o que ajudou bastante a manter todos dentro do veículo durante o capotamento. As três vítimas só tiveram escoriações leves e seguiram viagem até Cruzeiro do Sul.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, juntamente com um caminhão para ajudar remover o veículo, que ficou totalmente destruído.