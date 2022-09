Michel Teló compra mansão de Bruna Marquezine poe R$ 15 milhões

- Publicidade -

Michel Teló é o mais novo dono da mansão que pertencia a Bruna Marquezine desde 2018. Avaliada em R$ 15 milhões, a residência está localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Inclusive, há dois anos o local foi destaque na Revista “Casa Vogue”. A publicação, na época, revelou que o espaço contemplava 890m² de área construída. “Minha relação com a casa é de muito carinho e serenidade. É onde eu me sinto acolhida de fato. Um lugar de segurança e aconchego”, disse Bruna Marquezine sobre a mansão.

Conforme publicou o jornalista Lucas Pasin, além do tamanho divulgado, o imóvel conta com uma área construída no subsolo, com mais 400m². Por lá, existe um camarim, uma boate e quartos para os funcionários.

Além disso, com três andares, a sala é de 140m², cozinha de 40m², quatro suítes, dois escritórios e uma sala de cinema. Também há academia, adega, piscina aquecida e terraço com vista para a região.

Fonte: Famosos e Celebridades