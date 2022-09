Mesmo estando em lados opostos, Gladson e Bocalom fazem “social” em desfile cívico

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ambos do Progressistas, estiveram no mesmo dispositivo de honra durante o desfile cívico nesta quarta-feira, 7, em comemoração à Independência do Brasil.

No entanto, apesar do protocolo e cordialidade entre os gestores, tanto Gladson, quanto Bocalom, apesar do mesmo partido, caminham em direções opostas no pleito eleitoral deste ano.

O chefe do executivo acreano tenta sua reeleição ao Palácio Rio Branco. Já Bocalom está ativo na campanha eleitoral do senador licenciado, Sérgio Petecão (PSD).

AC 24 Horas