Menino de ouro: Goleiro acreano que joga no Internacional (RS), brilha mais uma vez e ajuda o time em mais uma conquista

As cidades de Brasiléia e Epitaciolândia sempre foram cidades de grandes nomes no futebol acreano e fora do estado, porém poucos conseguiram se consolidar como vem se consolidando o jovem goleiro Gabriel Raulino.

Gabriel que já conquistou vários títulos importantes em sua promissora carreira, terminou o período de férias e segue para temporada 2022 pelo glorioso e um dos melhores clube do Brasil, Internacional Futebol Clube.

Gabriel Raulino natural de Epitaciolândia, é sem espaço para dúvidas, a maior promessa do futebol em nossa região na atualidade, com boas atuações e se destacando, o jovem a cada dia vem ganhando confiança da torcida e dentro do clube.

O menino de ouro de Epitaciolândia ajudou seu clube atual mais uma vez, atual campeão, o Internacional entrou na competição como favorito e conseguiu levantar a taça . O Colorado, portanto, chega ao quinto título consecutivo.

O contrato segue até o ano de 2023, podendo ser renovado.

COMPETIÇÕES E TÍTULOS

BRASILEIRO SUB-20 2021

CAMPEONATO GAÚCHO SUB-20 2021

CAMPEONATO ACRENO 2020

CAMPEONATO GAÚCHO JUVENIL A 2021

CAMPEÃO GAÚCHO 2022

Notícias Acreanas