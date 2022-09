Mega-Sena com prêmio de R$ 110 mi é sorteada; veja os números

- Publicidade -

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na poupança, ele receberá R$ 717 mil de rendimento mensal

A Mega-Sena com prêmio acumulado de R$ 110 milhões foi sorteada nesta quinta-feira (15). O concurso 2.520 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 – 17 – 22 – 41 – 58 – 60.

Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Aniversário, que oferece uma chance extra, com três sorteios: na terça-feira (13), quinta-feira (15) e sábado (17).

Caso apenas um apostador leve o prêmio desta quinta-feira e aplique os R$ 110 milhões na poupança, ele receberá R$ 717 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor será suficiente para comprar 236 apartamentos ao custo de R$ 466 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal e aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

R7