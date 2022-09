Médico do Atlético confirma ausência de Hulk contra o RB Bragantino

- Publicidade -

Médico do Atlético, Rodrigo Lasmar confirmou a ausência de Hulk na próxima partida. O Galo recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira (7/9), às 17h, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não contará com o atacante que teve uma pequena lesão na panturrilha esquerda.

Na tarde desta segunda-feira (5/9), o Atlético informou que o atacante Hulk se lesionou na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. O jogador já iniciou o processo de fisioterapia na Cidade do Galo e o médico alvinegro falou sobre a situação do atleta. Em entrevista à Rádio Itatiaia, também nesta segunda-feira (5/9), Rodrigo Lasmar avaliou a gravidade da lesão e confirmou que ele ficará fora do próximo confronto.

Hulk teve uma pequena lesão na região da panturrilha esquerda. Uma lesão muscular é sempre um desafio. A gente não costuma falar prazo exatamente para não frustrar uma expectativa. Ele teve uma lesão que não é grande, é considerada pequena, mas vai precisar de uns dias para a sua total recuperação”, disse o médico, que continuou comentando a situação do atacante.

Temos um jogo agora na quarta-feira e, depois, temos um período um pouco mais longo. Vamos trabalhar para tê-lo o quanto antes. Se tudo correr bem, a gente espera e acredita que ele tenha chance de participar do nosso jogo no próximo final de semana, ou seja, perderia apenas um jogo”, concluiu Rodrigo Lasmar.

Conforme confirmado pelo médico, Hulk ficará fora do confronto com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (7/9), mas poderá aproveitar o intervalo de dez dias que o Atlético não entrará em campo.

Depois do duelo com o time paulista no Mineirão, o Galo volta a atuar somente em 17 de setembro, sábado da outra semana, às 16h30, frente ao Avaí, na Ressacada, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A tendência é que, nesta partida, Hulk já esteja recuperado.