Médico denuncia falsificação de receitas com registro do CRM desativado no Acre

O médico da família e comunidade Heriko Rocha usou uma de suas redes sociais para denunciar que estão usando receitas falsas com dados dele e o número de um CRM desativado. O profissional se mudou do Acre para Brasília em abril de 2020 e inativou o cadastro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC).

Ele abriu um novo registro no CRM de Brasília para trabalhar como médico.

Porém, desde que se mudou, ele tem sido avisado por colegas de profissão sobre o uso de receitas falsas com seus dados. Rocha conta que fez boletim de ocorrência quando soube do uso de seus dados quando foi embora do estado acreano.

“Foi um colega médico que viu uma receita com meu nome, desconfiou e me alertou. Aí fiz um BO [boletim de ocorrência] registrando que havia extraviado carimbo e que residia em Brasília desde março de 2020, mas, como não tinha foto da receita, não pude colocar mais informações”, relembrou.

O médico diz que perdeu um carimbo entre 2016 2017 quando ainda morava no Acre. Contudo, ele afirma que foi até uma delegacia e relatou a situação para se assegurar de qualquer do problema. “O problema é que qualquer um pode fazer um carimbo médico. É só pegar uma receita verdadeira, pegar as informações e levar em uma loja de carimbos”, lamentou.

Nesta quarta-feira (28), o médico voltou a receber mensagens de colegas de profissão alertando sobre as falsas receitas. O profissional falou que vai buscar orientações com uma advogada para saber como registrar um novo boletim de ocorrência.

“Uma amiga minha de um posto de saúde que trabalhei em Rio Branco mostrou uma receita com meu nome e perguntou se eu ainda estava no Acre. A receita não tinha nome do paciente. Hoje essa mesma amiga falou que encontrou outra receita com meu carimbo, uma assinatura e a letra completamente diferente da minha”, disse.