MEDICINA: Tumor de 46 kg é retirado da barriga de paciente por médico que afirma: ‘Desse tamanho, eu nunca vi’

Uma mulher de 45 anos realizou uma cirurgia de emergência, na última quarta-feira (31), para retirada de um tumor de aproximadamente 46 kg, no Hospital São José do Avaí.

O cirurgião geral, Glaucio Boechat, realizou o procedimento e relatou que a paciente procurou atendimento por estar com falta de ar. Por conta do tumor, a mulher, de 1,45 metros, estava pesando 150 kg.

“A paciente chegou em estado grave, com falta de ar extrema, não conseguia nem deitar. Ela tinha dificuldades até para falar”, relatou Boechat.

A paciente procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por conta de falta de ar e dores no abdômen. Ela foi transferida para o hospital, e a equipe médica decidiu fazer a internação e o procedimento cirúrgico. De acordo com Boechat, a cirurgia durou horas.

A paciente segue no CTI do hospital por conta do procedimento. Mas o cirurgião informou que ela já está lúcida, estável. Além de estar respirando sem aparelhos e se alimentando.

A paciente é natural da cidade de Volta Grande, em Minas Gerais, mas já mora em Itaperuna há aproximadamente 10 anos. A família da paciente relatou à equipe médica, que ela já estava com esse tumor há 5 anos.

O cirurgião afirmou que nunca vivenciou uma cirurgia como essa. Segundo ele, após a cirurgia, o caso ganhou destaque na cidade, e tem recebido muitas ligações.

“Nossa equipe realiza muitos procedimentos graves, esse hospital é referência para 14 municípios, mas esse tumor era muito grande. Um tumor desse tamanho, eu nunca vi”, contou Boechat.

Após a retirada, o material foi encaminhado para uma biópsia para ser analisado onde o tumor começou. O resultado da biópsia deve ser divulgado em 15 dias.

Boechat explicou que como não acompanhou a paciente desde o início, não consegue confirmar a origem do tumor, mas acredita que tenha iniciado no útero. Ele ainda ressaltou que só depois da biópsia conseguirá saber se esse tumor pode ser considerado um dos maiores já operados.

Fonte/ Portal Yahoo.com