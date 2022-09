Médica indica 4 maneiras de como controlar a ansiedade e o estresse.

2 – Esteja presente

A vida agitada obriga as pessoas fazerem duas ou três coisas ao mesmo tempo. É comum estar no trabalho e resolver pendências da vida pessoal por telefone, dirigir e falar no celular ou almoçar e ver TV ao mesmo tempo. “Os estímulos são muitos e o corpo acaba por ficar esgotado”, explica a neurologista.

Para evitar que isso aconteça, uma sugestão é melhorar a gestão do tempo. A pessoa pode elencar as prioridades do dia numa agenda e definir uma ordem de importância. O ideal é não colocar muita coisas e evitar cobranças caso uma atividade ou compromisso não essencial tenha sido protelado.

3. Cuide do sono

Dormir bem é um fator fundamental para garantir boa saúde física e mental. De acordo com a neurologista, um sono ideal dura entre 6 e 8 horas e deixa sempre uma boa sensação ao acordar. Ela dá algumas dicas de como ter uma noite tranquila: