Médica grávida viraliza no Brasil após gravar vídeo matando desejo de comer esponja com sabão

O momento em que uma médica grávida, moradora de Sorocaba (SP), mata um “desejo estranho” de comer sabonete com uma esponja repercutiu nas redes sociais.

Karina Valéria, 28, foi registrada em vídeo pelo noivo, Lucas Franco, chegando em casa, passando sabonete na esponja e mordendo os pedaços do material, sem engoli-los.

“Nossa, que delícia. A textura? Arde a garganta, mas é muito bom, quer provar?”, fala, antes de cuspir para fora o pedaço de esponja.

O vídeo foi publicado no Instagram na terça-feira. 27, e logo alcançou cerca de 300 comentários na rede social, levantando um debate sobre os desejos mais estranhos de grávidas.

Em entrevista ao portal UOL, Karina, que é natural de Rondônia, se mudou para São Paulo em julho de 2021 e descobriu a gravidez do filho Pedro em fevereiro, contou que a curiosidade de “comer esponja” não é uma novidade.

“Eu já tinha feito isso, não lembro bem, mas acho que quando eu tinha uns 12 anos. Quando estava grávida, por várias vezes, eu fiquei com vontade, mas não comi. Aí uns 15 dias atrás eu comi. Falei ‘cara, eu vou mastigar, pelo menos para ver se passa essa vontade’. Eu só mastiguei, só para matar essa vontade mesmo”, afirma.

Ela conta que algumas pessoas tentaram “achar explicação” para o desejo estranho, relacionando o vídeo à picamalácia. Uma espécie de síndrome que faz com que mulheres grávidas tenham vontade de comer elementos inusitados por falta de nutrientes.

A médica, porém, garante que tem acompanhamento de obstetra, ginecologista e nutricionista desde que descobriu a gravidez e não tem qualquer problema relacionado à falta de nutrientes.

“Não é uma coisa saudável de forma alguma, mas não chega a ser uma deficiência nutricional. Não tem nada errado nos meus exames”, afirma.

DESEJOS ESTRANHOS

A “vontade intensificada” de comer esponja com sabão foi a única mudança estranha registrada pela médica na gestação do primeiro filho.

“Além disso, eu tive muita vontade de comer algumas besteiras mesmo, mas nenhum desejo estranho”, recorda. Diante da repercussão do vídeo, porém, ela descobriu que comer sabão é um dos desejos menos estranhos no rol das grávidas brasileiras.

“As coisas mais absurdas que me falaram foi sorvete com manteiga, vontade de chupar pano de chão molhado. Teve uma menina que teve vontade de morder o braço do açougueiro, foi bater na casa do açougueiro para morder o braço dele”, lembra.

Segundo a médica, comer cocô de galinha e reboco de parede também foram desejos que apareceram entre os comentários das seguidoras na rede social, o que serviu como comprovação de que ela não estava fazendo as imagens apenas para “ganhar cliques”.

“Tem muita gente com desejos piores, então não tem.