Médica é encontrada morta em casa; suspeita é de eletrocussão por secador

Uma médica, de 28 anos, foi encontrada morta em casa na última quinta-feira (15), em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina (BA). Em nota, a polícia informou que suspeita que a mulher tenha sido eletrocutada por secador de cabelo.

A vítima foi identificada como Ana Paula Almeida Souza. Segundo o boletim de ocorrência, colegas de trabalho da médica acionaram a polícia após não conseguirem contato com ela desde a quarta-feira (14) e por falta no trabalho no dia seguinte.

Ainda segundo a Polícia Militar da região, a mulher morava sozinha em uma residência de aluguel. O proprietário foi acionado e auxiliou os agentes a abrir o local com uma chave reserva. Ana Paula foi encontrada caída no chão próximo ao secador de cabelos, e da porta do banheiro, no quarto sem vida. Na casa não foram encontrados sinais de violência ou arrombamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região foi acionado e realizou a perícia no local.

