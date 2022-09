Mediadora do último debate entre os candidatos ao Governo do Acre desembarca em Rio Branco

- Publicidade -

A jornalista Salcy Lima, da TV Record, já está em solo acreano. Ela veio mediar o último debate televisivo entre os candidatos ao Governo do Estado. Lima é a única mulher a mediar um debate entre as emissoras acreana, nas “Eleições de 2022”. O programa será exibido pela TV Gazeta (11.1), a partir das 11h45m.

Hoje (28), a apresentadora do Jornal da Record visitou as instalações da TV Gazeta que fica localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Ivonete. Na sede da afiliada do Grupo Record, Salcy conversou com a direção da emissora, cumprimentou os colegas e concedeu entrevista aos jornalistas locais. Ela participou ainda do programa “Gazeta Alerta”. É a primeira vez que ela visita o estado.

Confirmaram presença no televiso, os candidatos Gladson Cameli (PP), Jorge Viana (PT), Nilson Euclides (PSol), Mara Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (União Brasil). O candidato David Hall (Agir) não deve comparecer nos estúdios da emissora.

Por Wanglézio Braga/AcreNews