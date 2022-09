Mbappé pode deixar o PSG depois da Copa do Mundo, informa o ‘L’Équipe’

- Publicidade -

Mbappé pode estar deixando o PSG após a Copa do Mundo deste ano, que será disputada no Qatar.

Apesar de ter renovado com o clube da Ligue 1, o jornal L’Équipe, trouxe grandes revelações do contrato que foi assinado pelo jovem jogador no começo da atual temporada do futebol europeu.

Ex-alvo do Real Madrid, Mbappé pegou todos de surpresa, e assinou um novo contrato com o PSG. O jovem francês deixou o gigante merengue de lado, e aumentou seu vínculo com os franceses por mais três anos. No entanto, segundo informações do renomado jornal, o contrato assinado entre as partes não é bem assim, e Mbappé pode deixar o clube após a Copa do Mundo deste ano.

Segundo o jornal, o novo contrato de Mbappé vai até o ano de 2024, e não 2025, como o clube de Paris informa. O último ano do acordo selado entre as partes, é totalmente opcional por parte de Mbappé, ou seja, segundo o jornal, o PSG terá que lutar, novamente, para renovar com francês a partir do próximo ano, ou poderá perdê-lo a custo zero, em 2024, se o jogador não ativar a cláusula de renovação automática.

Caso essa possibilidade acontença, o PSG será obrigado a vendê-lo afim de fazer montante e, assim, não ver nenhum rival contando com seu futebol a custo zero.

O Real Madrid, claro, pode ser um possível destino para o craque, uma vez que foi o grande interessado no jogador no começo da janela. O Liverpool, na Inglaterra, é outro clube com grandes olhos para Mbappé.

Em 2022, Mbappé vive uma grande fase. O atacante, dono da camisa 7, é o atleta de futebol com mais gols no ano, à frente de nomes conhecidos do cenário brasileiro, à exemplo do ex atacante do Vasco, Cano, que tem 33, contra 36 da estrela francesa.