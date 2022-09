MAUS-TRATOS: Após cortar testículos de cão, idoso é preso e diz que ato era comum no passado

- Publicidade -

Recupera-se em uma clínica de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o cão “Piloto”, que teve os testículos cortados por um idoso no último domingo (11) em Tupaciguara, na mesma região do estado. O homem, que usou um facão para “castrar o animal”, chegou a ser preso por maus-tratos, mas já foi liberado.

O cão foi acolhido pela Organização Não Governamental (ONG) SOS Pet Uberlândia. Conforme a entidade, o cão está em observação. Devido à idade avançada dele, é necessário cuidado redobrado. Contudo, o quadro de saúde do animal evolui bem e ele deve receber alta em breve.

O crime

Vizinhos do idoso acionaram os militares no último domingo após o crime de maus-tratos. Conforme a Polícia Militar, o cão foi encontrado sangrando. Para o corte, o homem usou um facão, sem qualquer esterilização ou anestesia.

Aos militares, o idoso disse que cortou o animal para deixá-lo mais dócil. Ele também argumentou que o corte feito daquela forma é procedimento comum entre pessoas “mais antigas”.