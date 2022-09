MasterCard é superada pela Apple Pay em transações digitais

- Publicidade -

Uma pesquisa mostrou que o Apple Pay, sistema de pagamento e carteira digital da maçã, superou o Mastercard, e o Alipay, no montante das transações anuais.

O número de processamentos chegou a mais de US$ 6 trilhões, se colocando no retrovisor do Visa, que está na primeira posição.

Desde o lançamento do Apple Pay, o número de usuários tem crescido cada vez mais. No ano passado, 92% de todas as transações de débito com cartão digital eram da Apple.

Como cresceu tanto?

No 1T de 2022, o iPhone teve uma participação de mercado de 18% na indústria global de smartphones, atrás apenas da Samsung, com 23%.

Apesar de ter menos gente usando seus celulares, a Apple conseguiu se destacar nesse mercado por ter sido a primeira empresa de smartphones a desenvolver a tecnologia do NFC — a famosa “aproximação”.

Bottom-line: Depois de ter visto o alcance da funcionalidade de pagamento, a Apple quer transformar o iPhone em maquininha. Com essa tecnologia, os planos de dominar o mercado abraça a outra ponta dos pequenos comerciantes.

Fonte/ Portal The News