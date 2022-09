Massagista do flamengo passa por cirurgia

- Publicidade -

Na última semana o clube de Regatas do Flamengo, divulgou o estado de saúde do massagista seu Denir, que foi diagnosticado com um tumor no cérebro e aguardava por cirurgia.

Nesta quarta-feira o flamengo voltou a divulgar o estado de saúde do seu Denir. Publicando a seguinte nota:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o massagista Denir passou por cirurgia em razão do tumor no cérebro.”

“O procedimento foi realizado com sucesso. Denir está estável, segue internado e realizará exames para definição dos próximos passos do tratamento. Seguimos na corrente positiva pela recuperação da nossa lenda!”

Alguns jogadores do mengão deixaram suas boas vibrações para o seu Denir, jogadores como Adréas Pereira, Rodinei, e também o ex goleiro da equipe rubro-negra Júlio César.