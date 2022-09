Massagista do flamengo é diagnosticado com tumor no cérebro

- Publicidade -

Na última segunda-feira, 05 de setembro, o mengão usou suas redes sociais para divulgar o estado de saúde do seu Massagista Denir, que foi diagnosticado com um tumor no cérebro. o Flamengo divulgou a seguinte nota.

“O Clube de Regatas do Flamengo, informa que o nosso querido massagista Denir, foi diagnosticado com um tumor no cérebro e passará por cirurgia nos próximos dias. No momento, ele está internado em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro”

“E está fazendo exames e segue acompanhado de perto pelo departamento médico do clube. Estamos juntos com a família na corrente positiva e desejamos uma boa recuperação”

Alguns jogadores do flamengo, e também alguns artistas, usaram a #ForçaDenir para se manifestar. em apoio ao massagista.