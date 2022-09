Marisa Silva diz: quem hoje diz que Lula vai fecha igrejas, são os mesmos que iam ao gabinete dele orar

A candidata a deputada federal por São Paulo complementou: “Muitos dos que hoje dizem essa mentira como estratégia eleitoral até iam no gabinete do presidente fazer oração com ele”.

Voto evangélico Sobre o voto dos evangélicos, Marina Silva reconheceu que a religião está influenciado às eleições 2022. No entanto, afirmou que não pretende misturar a crença religiosa com as questões políticas. Metrópoles