Marina Silva grava vídeo pedindo votos para Sanderson Moura, seu candidato para o Senado

A ex-senadora Marina Silva declarou apoio a Sanderson Moura na noite desta segunda-feira. No vídeo, Marina Silva destaca o compromisso que Sanderson Moura tem com as pautas sociais e ambientais. Recentemente Sanderson esteve em Xapuri onde se reuniu com seringueiros, extrativistas, produtores rurais e firmou seu compromisso com um desenvolvimento econômico com responsabilidade social, cultural e ambiental. O importante apoio recebido de Marina põe em evidência a liderança de Sanderson, que mesmo com poucas estruturas tem se destacado no meio jornalístico e popular com um candidato propositivo e esclarecido, a altura para representar os interesses os interesses do povo acreano no Senado Federal.

Veja o vídeo: