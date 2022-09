Marília Mendonça se sentia ameaçada após rompimento com ex-empresário

- Publicidade -

A coluna LeoDias acaba de descobrir mais um fato exclusivo sobre o imbróglio entre Marília Mendonça e seu ex-empresário, Gabriel Ramalho. Após noticiar em primeira mão que por conta do rombo financeiro a Rainha da Sofrência não conseguiu quitar sua casa, nossa reportagem soube por fontes próximas a cantora que após romper com Ramalho, ela passou a se sentir intimidada e até ameaçada com as fotos que o então amigo publicava nas redes sociais.

A coluna teve acesso a uma antiga fotografia publicada pelo ex-empresário, no qual aparece segurando uma pistola glock. Na legenda, ele se limitou a colocar um coração de emoji, mostrando ser um entusiasta de armas. Como também já noticiado, Ramalho não apenas as apreciava como tinha o costume de andar armado, mesmo sem ter, aparentemente, acesso ao porte de armas.

A relação de trabalho entre Marília e Ramalho foi rompida após uma série de discordâncias a respeito de atitudes do empresário. Ainda assim, ela mantinha gratidão pelo ex-empresário até descobrir no período inicial da pandemia de Covid-19 um rombo financeiro em suas aplicações.

Impossibilitada de fazer show por conta das restrições em relação a aglomerações, Marília precisou recorrer às suas aplicações financeiras para dar suporte para sua banda, que estava sem trabalhar. Ao acessar parte do dinheiro aplicado para ajudar a equipe, a cantora se deparou com um rombo e, posteriormente, descobriu que foi provocado por Gabriel Ramalho.

A Coluna Leo Dias tentou obter, de maneira informal, com amigos de Marília informações sobre o exato valor do rombo financeiro deixado por Gabriel. Mas ninguém soube responder ao certo a quantia. No entanto, calcula-se que cerca de 20% do valor total do patrimônio adquirido por Marília Mendonça tenha sido desviado.

Metrópoles