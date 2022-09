Marido de ex-A Fazenda 5 é assassinado no Rio de Janeiro

- Publicidade -

Na noite do último domingo, dia 25, Wilson Vieira Alves, marido de Shayene Cesário, musa do Carnaval e ex-participante da quinta edição de A Fazenda, foi assassinado na zona norte do Rio de Janeiro, no estacionamento de uma farmácia.

De acordo com o G1, os bandidos estavam em uma moto e os disparos foram feitos na frente de Shayene, que aguardava no carro o marido retornar do estabelecimento com a filha, de apenas nove anos de idade. A família, vale pontuar, estava a caminho da quadra da Portela.

No último dia 28 de agosto, a musa do Carnaval celebrou dez anos ao lado do marido e sete anos de casamento. Em suas redes sociais, ela postou um vídeo e recebeu inúmeras mensagens de conforto e apoio dos seguidores.

10 anos juntos e hoje comemorando 7 anos de matrimônio que seja infinito nosso amor, escreveu ela.

Fonte: Estrelando