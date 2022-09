Marcos Afonso, ex deputado federal, morre aos 60 anos

- Publicidade -

Morreu aos 60 anos, na madrugada desta sexta-feira, 16, em Fortaleza (CE), o ex-deputado federal do Acre Marcos Afonso. Reconhecido por sua bagagem intelectual, Marcos foi gestor em todas as administrações da Frente Popular, nos governo do PT.

Morando em Fortaleza desde 2019, o professor Marcos Afonso enfrentava um câncer no pâncreas, que havia descoberto em junho deste ano, já em estado grave de metástase.

Leitor voraz e agente social com causa e conhecimento, Marcos foi vereador pelo PCdoB em 1992, deputado federal em 1998, pelo Partido dos Trabalhadores.

Fonte/ A Gazeta do Acre