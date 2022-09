Márcio Bittar grava programa, reúne apoiadores e conversa com coordenadores nesta quinta

- Publicidade -

O senador licenciado e candidato ao governo do Acre Marcio Bittar 44 dedicou a quinta-feira (1º) a algumas atividades internas. Primeiro ele conversou com apoiadores, entre os quais candidatos proporcionais do União Brasil. Em seguida gravou programa para o horário eleitoral gratuito e depois se reuniu com os coordenadores de campanha.

Segundo Bittar, esta última atividade está relacionada a novas estratégias que sua equipe pretende implementar a partir dos próximos dias.

“O mundo mudou, e os eleitores também. As pessoas estão mais atentas aos fatos, principalmente por meio da internet. Então é preciso repensar, também, algumas ações da nossa campanha”, argumentou.

Ainda na noite desta quinta, Marcio Bittar viaja ao município do Bujari, onde deve ampliar o leque de apoio à sua candidatura ao Palácio Rio Branco.