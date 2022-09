Márcio Bittar diz que sua campanha vai fazer justiça ao Bolsonaro no Acre

- Publicidade -

O senador licenciado e candidato ao governo pelo União Brasil, Marcio Bittar, disse nesta sexta-feira (2), durante visita aos funcionários do Arasuper do bairro Floresta, que vai dedicar sua campanha “a reparar as injustiças contra o presidente Bolsonaro”.

Bittar lembrou, por exemplo, que nenhum governador ou prefeito do país comprou respiradores ou vacina contra a Covid-19. “Foi o governo federal, graças à iniciativa do presidente Bolsonaro, que comprou cada dose de vacina aplicada nos braços dos brasileiros. Dizer o contrário é querer enganar a população”, afirmou.

Entre as suas emendas (ou emendas de bancada destrancadas por ele), Bittar citou a que vai possibilitar a construção dos primeiros viadutos de Rio Branco; a construção da Estrada da Variante e da Ponte da Sibéria, em Xapuri; o anel viário e a ponte entre os municípios de Brasileia e Epitaciolândia; o asfaltamento da estrada que liga o Bujari a Porto Acre; o asfaltamento do ramal 0, que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia ao km 48 da BR-364.

Sobre as realizações do governo federal, Bittar citou, como obra do presidente Bolsonaro, o Auxílio Brasil de 600 reais, a redução do preço dos combustíveis e o auxílio a taxistas e caminhoneiros.