Marcelo Lomba pode está saindo do Palmeiras e assumindo como titular em outro clube brasileiro

No auge de seus 35 anos, o goleiro Marcelo Lomba segue sendo peça importante na equipe do Palmeiras. Isso porque, apesar de ser reserva de Weverton, costuma fazer grandes partidas quando o goleiro se ausenta por lesão ou em prol da Seleção Brasileira.

E, em virtude dessas boas atuações, Lomba vem atraindo o interesse de algumas equipes da Série A, que pretendem oferecer a ele status de titular na equipe, algo que no Palmeiras, em virtude de Weverton, é pouco provável que aconteça.

Lomba pode deixar o Palmeiras no fim do ano

Uma das equipes interessados no futebol do goleiro é o Internacional, que em virtude da má fase de Daniel, considera recontratar Marcelo, tido como um dos grandes goleiros da equipe nos últimos anos.

A informação é do Portal do Colorado, que além de Lomba, cita Gatito Fernández e Diego Alves como outras das opções que vem sendo consideradas pelo Inter. Marcelo tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e poderia chegar ao Colorado a custo zero, caso não renove seu vinculo com o time paulista.

Pelo Inter, o goleiro disputou um total de 212 partidas, disputando a titularidade da meta Colorada com grandes nomes como Alisson, Muriel e Danilo Fernandes.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil