Mara reafirma compromisso com o setor rural acreano

Durante debate, nesta quinta-feira (29), Mara (MDB), ao ser questionada sobre o agronegócio no Acre, reafirmou seu compromisso com o setor no Estado.

O Agronegócio no Acre é responsável por gerar empregos e renda a milhares de famílias.

A candidata ao Governo do Acre, destacou ações para fortalecer a atividade na área.

“Nós teremos programas de mecanização agrícola, iremos também, trabalhar na melhoria de ramais para atender nossos produtores, pois é fundamental; iremos trabalhar a assistência técnica que é tão importante, e a regularização fundiária”, destacou.