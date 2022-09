Mara diz que o Governo tornou o Acre colônia do Amazonas

- Publicidade -

Durante debate na Tv Rio Branco, a candidata ao Governo do Acre, Mara Rocha (MDB) afirmou que o Acre se transformou em uma colônia do estado do Amazonas durante o governo Cameli.

Na ocasião, a candidata ressaltou que a construção civil no Acre está passando por uma crise, pois o atual governo dá preferência a empresas do Amazonas para realizar obras em solo acreano.

Mara aproveitou a oportunidade para destacar as propostas do seu plano de governo, que priorizam a geração de emprego e renda por meio da construção civil, dando preferência a empresas acreanas para atuarem no Estado, concentrando assim, a riqueza e gerando economia para a região.