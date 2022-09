Mara cumpre agenda em Tarauacá e garante que seu governo apoiará a compra da produção agrícola

- Publicidade -

A caminhada da Esperança, liderada pela candidata ao governo pelo MDB, deputada federal Mara Rocha, chegou neste sábado, 03 de setembro, ao município de Tarauacá.

Acompanhada do candidato a vice-governador em sua chapa, o empresário Fernando Zamora, da deputada federal Jéssica Sales, e da deputada estadual Antonia Sales, Mara Rocha tomou café no mercado municipal conversou com os trabalhadores feirantes e comerciantes da região.

Ao lado de Jéssica Sales, que também é muito querida no município de Tarauacá, Mara fez questão de cumprimentar todos os proprietários dos boxes no mercado, pedir votos e falar de seu Plano de Governo voltado para a educação de qualidade com três refeições aos estudantes por dia, apoio ao produtor rural com assistência técnica, compra da produção e garantia de ações no melhoramento de ramais, além de levar a estruturação dos hospitais regionais, levando médicos e garantindo exames e procedimentos especializados aos pacientes.

A deputada Jéssica Sales, falou da ótima receptividade durante as agendas de visitas em Tarauacá ao lado de Mara, e destacou a emenda parlamentar que alocou para a reforma do mercado da cidade.

“A gente ver o brilho no olhar das pessoas, a esperança delas, isso que nos motiva, porque sabemos que só através da política que conseguimos consertar as coisas. O exemplo disso é o mercado municipal que estamos visitando, onde aloquei meio milhão de reais para a reforma, e aproveitamos para ouvir nossos agricultores, os produtores que vem dos ramais, dos rios e que precisam de melhoramento de ramais, transporte para o escoamento de sua produção. E tudo isso está no Plano de Governo de nossa candidata Mara Rocha. Por isso, eu apoio a Mara, e apoio a nossa candidata ao Senado, Márcia Bittar. Porque eu e Márcia, vamos garantir esses recursos, porque nós conhecemos a realidade de nossa população, e não é diferente aqui em Tarauacá, Juruá, Alto e baixo Acre. Por isso, precisamos de um governo que execute os recursos públicos, e eu não tenho nenhuma dúvida de que esse governo é com Mara Rocha”, disse Jéssica Sales.

Para Mara, a população de Tarauacá merece mais atenção do Estado, e em seu governo será priorizado também, o apoio ao produtor rural e ao ribeirinho.

“Nesta agenda ao lado da Jéssica e da deputada Antonia Sales, ouvimos a população que reclama da falta de condições nos hospitais para atender e realizar procedimentos de saúde e exames. Não podemos mais ver a população sofrendo com a falta de atendimento de saúde, com o abandono aos nossos produtores agrícolas, com as nossas crianças sem poder ir as escolas, e a violência prevalecendo em nossas cidades e bairros por falta de emprego. Por isso, precisamos mudar a realidade que temos hoje no Estado, e o voto da população é essencial para melhorar o Acre”, destacou Mara.

Seguindo a agenda, Mara participou de programa na rádio FM 87.9, e visitou a Aldeia 27, no 05 km de Tarauacá pela manhã. No período da tarde Mara continua a agenda na região de Feijó e Tarauacá.