- Publicidade -

Maneiras brutais como os discípulos de Cristo morreram

Todos sabemos que Jesus Cristo foi crucificado, mas o que aconteceu com seus discípulos? A maioria deles viajou longas distâncias para espalhar o Evangelho e morreu fazendo isso — alguns deles de maneiras bastante horríveis. Grande parte dos discípulos de Jesus foi canonizada e eles tornaram-se santos em algumas igrejas cristãs, depois de morrerem como mártires. Mas como encontraram a morte?

Clique nesta galeria e saiba mais sobre as formas brutais com as quais os discípulos de Jesus morreram.

Acredita-se que Pedro tenha sido crucificado desta forma porque ele se recusou a morrer como Jesus.

A posição de cabeça para baixo provavelmente fez o sangue correr para sua cabeça, potencialmente levando a hemorragias cerebrais.

Este discípulo foi esfolado vivo! Realmente uma maneira tortuosa e extremamente dolorosa de morrer.

Bartolomeu teria sido decapitado depois, mas provavelmente estava em choque com a tortura ou já inconsciente quando foi decapitado.

Se este foi realmente o caso, é definitivamente uma maneira dolorosa e brutal de morrer.

Esta é realmente uma morte dolorosa e potencialmente lenta, dependendo se a morte do discípulo foi por falência de órgãos ou perda de sangue.

Ser esfaqueado até a morte definitivamente não é uma maneira pacífica de morrer, mas foi exatamente o que aconteceu com este discípulo de Cristo. Dizem que Tomé foi atacado por soldados várias vezes.

J u d a s Iscariotes se enforcou. Na verdade, há uma descrição muito gráfica da morte deste discípulo na Bíblia.

Atos 1:18 diz: “Com o pagamento que recebeu por sua maldade, J u d a s comprou um campo; lá ele caiu de cabeça, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.”

Tiago foi decapitado. A história diz que ele foi falsamente acusado por um homem, que então se arrependeu e foi decapitado ao seu lado.

Este é o outro discípulo de Jesus chamado Tiago. Ele também é conhecido como Tiago, filho de Alfeu (assim como Tiago Menor, não se sabe se por ser mais novo que o outro ou menor em estatura).

Enquanto o outro Tiago teve sua cabeça cortada, este teve uma morte indiscutivelmente ainda mais dolorosa: ele foi apedrejado e depois espancado até a morte.

Após o apedrejamento, os ossos de Tiago, incluindo seu crânio, foram esmagados brutalmente com um taco até que ele perdeu a consciência e acabou morrendo.

J u d a s é frequentemente retratado com um machado. Dizem que o machado simboliza a forma como ele foi morto.

Notícias ao Minuto