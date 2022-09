Mamífero mais antigo do mundo é identificado por Paleontólogos

- Publicidade -

Uma descoberta publicada no periódico inglês Journal of Anatomy, na terça-feira (6/9), aponta que os pequenos fósseis encontrados no início dos anos 2000 no Brasil são dos mamíferos mais antigos do planeta Terra, com 225 milhões de anos.

Os pequenos animais tinham apenas 20 cm de comprimento e se assemelhavam aos pequenos roedores atuais. O estudo foi realizado por um grupo de pesquisadores brasileiros e ingleses.

Para a análise, foram realizados as dentições dos Brasilodon quadrangularis, encontrados em rochas fossilíferas do período Triássico/Noriano. Os materiais foram encontrados inicialmente em Faxinal do Soturno, na Região Central do Rio Grande do Sul, e depois em outros pontos do estado gaúcho.

De acordo com o paleontólogo Sérgio Furtado Cabreira, doutor em Geologia pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), antes de estarem no quadro mamário e serem estabelecidos como mamíferos, os materiais estavam estabelecidos como répteis. Segundo ele, o animal foi descrito desde 2003 na literatura internacional pelo paleontólogo José Bonaparte. No entanto, naquele momento, não existiam ferramentas acadêmicas para analisar a biologia do animal. Novo estudo Conforme Cabreira, a partir de então os pesquisadores criaram um novo método de estudo que consiste em analisar a dentição de um conjunto de três mandíbulas.