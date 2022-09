Maitê Proença revela ter usado drogas e comenta sobre término com Adriana Calcanhoto 

- Publicidade -

Nesta última segunda-feira (05)/09), a atriz Maitê Proença, 64 anos concedeu uma entrevista para o canal “Mina Bem Estar”, do YouTube, e, falou, pela primeira vez, sobre seu término com a cantora Adriana Calcanhotto, 56. No bate-papo com a apresentadora Angélica, 48, a famosa também revelou que já fez uso de várias drogas.

Maitê Proença comenta sobre ex-relacionamento com Adriana Calcanhotto

Logo a princípio, Maitê disse não entender porque houve tantos comentários a respeito de seu relacionamento: “Todo esse ‘auê’ com a questão de ser uma pessoa do mesmo se*o, na minha cabeça não é assim. Na minha cabeça é uma pessoa, eu gosto daquela pessoa e pronto. O gênero pode não ser tão prioritário. Porque aquela pessoa tem uma complexidade, tem várias características, além do fato de ser uma mulh3r como você.”, disse.

Atriz diz que sofreu com término

Em seguida, a artista comentou sobre seu ex-relacionamento com Adriana Calcanhotto, que chegou ao fim em agosto. Segundo Proença, ela já sofreu várias vezes por causa de fins de relacionamentos e parece que com este não foi diferente: “Não tenho nenhuma dica . Você vai se ‘estrumbicar’ e é bom que seja assim, porque não tem nada pior que viver uma vida morta.“, afirmou.

Uso de drogas

Posteriormente, Proença também revelou que já teve experiências com algumas drogas e falou sobre a Ayahuasca, uma bebida alucinógena, que ela afirmou ter tomado por três anos seguidos!: “Fiquei fanática. Fui sem ego, sem pensamento e fiz essa experiência de autoconhecimento.“, disse.

“Tomei todas as drogas que queria tomar, mas a Ayahuasca não é uma droga . Tanto que eu ia com medo, palpitações. Todas as vezes era uma nova conquista para mergulhar por dentro de mim. Foi um divisor de águas na minha vida, eu era uma pessoa e virei outra. Realmente, é transformador.”, relatou por fim.

Fonte: Jetts