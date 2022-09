Mais uma final: Flamengo ganha do Velez e pega o Athletico-PR na final da Libertadores

Agora, os brasileiros se enfrentam em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro, para definir o grande campeão da atual edição da competição continental.

Com a grande vantagem obtida no jogo de ida, o Flamengo entrou em ritmo de treino em campo. Precisando de um milagre, o Vélez começou melhor a partida e abriu o placar aos 21 minutos, com Lucas Pratto. O duelo seguiu com os argentinos saindo para o ataque e os donos da casa ainda sonolentos no confronto.

Mas o Rubro-negro tem um camisa nove em grande fase. E Pedro tratou de colocar água no chope do Vélez, empatando a partida em bela cabeçada aos 42 dois minutos e levando a partida empatada para o segundo tempo.

Virada

Com o empate, a semifinal ganhou outra cara no segundo tempo. O Flamengo ajustou a marcação, subiu as linhas e passou a pressionar o Vélez em seu campo de defesa. E virou o jogo.

Aos 22 minutos, Pedro começou a jogada, deu bela caneta em um dos defensores do time argentino e serviu Marinho. O atacante chutou forte no ângulo e virou a partida, para delírio da torcida rubro-negra no Maracanã.

Com a virada, Dorival poupou alguns titulares e o Flamengo passou a administrar o resultado, sacramentando a classificação para enfrentar o Athletico-PR em sua terceira final de Libertadores nos últimos quatro anos, a segunda consecutiva.

Metrópoles