Mais duas agências bancarias são explodidas  por criminosos 

Mais duas agências bancárias foram atacadas na madrugada de hoje (5) com artefatos explosivos. Dessa vez, os alvos foram as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal na Rua Gessyr Gonçalves Fontes, próximo da Praça da Matriz, no centro de São João de Meriti, na baixada fluminense.

Na sexta feira (2), também houve uma tentativa de assalto a agências bancárias na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), policiais do 21º batalhão (BPM) de São João de Meriti em patrulha foram informados sobre a presença de indivíduos armados nas proximidades das agências bancárias na área central da cidade.

“As equipes iniciaram cerco na região indicada e indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, ocorrendo reação. As guarnições fizeram varredura no perímetro, no entanto, não houve prisões relacionadas ao fato”.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 64ª delegacia de polícia (São João de Meriti) e que a perícia e o esquadrão antibombas foram enviados ao local. “Testemunhas foram ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria dos crimes. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF)”, diz a nota.

A reportagem entrou em contato com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Polícia Federal e aguarda retorno.

Fonte: Agência Brasil