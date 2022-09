Mais dois casos suspeitos de ‘varíola do macaco’ são registrados no Acre

- Publicidade -

O estado acreano registrou, nesta semana, mais dois casos suspeitos de varíola dos macacos, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

As notificações são de dois pacientes do sexo masculino, moradores de Rio Branco, e que possuem histórico de viagem à Bolívia, atendidos na rede pública no município. De acordo com a secretaria, eles estão em isolamento domiciliar.

Ainda conforme a Sesacre, ao todo já foram notificados 24 casos suspeitos da doença no estado. Deste total, um foi confirmado, outros 18 descartados, 1 perda de segmento e segue com 4 suspeitos.

O caso positivo foi registrado na capital Rio Branco, porém o paciente já está em alta médica. Dos casos suspeitos em investigação, três são em Rio Branco e um em Assis Brasil, no interior.

Fonte/ A Gazeta do Acre