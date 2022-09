Mais de 440 vagas estão abertas em todo o país para o Jovem Aprendiz

- Publicidade -

Quem está em busca do seu primeiro emprego e quer entrar com o pé direito no mercado de trabalho sabe que começar aprendendo é uma boa maneira. Nesta semana, empresas de todo o país estão com 441 vagas abertas para contratação de Jovens Aprendizes.

As chances são para pessoas com idade entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental ou médio completo. Alguns empregadores também exigem que o candidato tenha habilidades de escritório (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel).

Além de salário de até R$ 3 mil, os contratados podem receber benefícios como: auxílio educação, bônus por resultado, segurado de vida, vale-transporte e outros.

Como se inscrever?

Ficou interessado e quer saber mais? Para acessar essas vagas e se candidatar a uma delas, é só seguir o passo a passo abaixo:

Acessar o portal da InfoJobs;

Entrar no anúncio e ler todas as informações;

Clicar no link “Cadastrar currículo grátis”;

Fazer login com uma conta Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft ou Apple ou criar uma nova;

Informar os dados solicitados e confirmar a candidatura;

Esperar o retorno da empresa com mais detalhes sobre as próximas etapas.

Fonte: Edital Concursos Brasil