Maioria do eleitorado evangélico e católico vota em Gladson Cameli, diz pesquisa

- Publicidade -

De acordo com pesquisa Real Time Big Data, divulgada na última terça-feira, 13, o candidato à reeleição Gladson Cameli (PP) desfruta da preferência do público evangélico e católico no Estado do Acre.

Segundo a pesquisa, 47% do evangélicos e 43% dos católicos entrevistados votam em Cameli para governador do Acre. Com 52% das intenções de voto na pesquisa estimulada, Gladson lidera quando o entrevistado recebe uma lista com os nomes dos candidatos.

Na sequência, o ex-senador Jorge Viana (PT) tem 24% da preferência do eleitorado católico enquanto registra 18% do evangélico.

Já a candidata do MDVB, Mara Rocha, desfruta de 8% da preferência do eleitorado católico e 10% dos evangélicos, Petecão com 6% em ambas as religiões, Márcio Bittar, ambos com 7% dos católicos e 5% dos evangélicos.

O instituto ouviu mil eleitores acreanos em entrevistas face a face entre os dias 10 e 12 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número AC-09556/2022.

A Gazeta do Acre