Maiára Quiderolly ex amante de Jô se arrepende de abrir mão da pensão e entra com processo contra o jogador

Maiára Quiderolly, ex-amante de Jô, abriu um processo contra o jogador de futebol. A influenciadora está grávida do atleta e moveu a ação por alimentos gravídicos, uma espécie de pensão alimentícia paga pelo genitor da criança à gestante para ajudá-la com os custos da gravidez. O processo foi registrado no Tribunal de Justiça do Ceará, estado onde o futebolista está morando atualmente .

A advogada da influenciadora, Lais Malacarte, explicou que ela decidiu procurar a Justiça por “falta de apoio” do atacante.

“Ante a falta de apoio do requerido para com a gestação e tudo aquilo que gira em torno disso, exames, parto, enxoval, e como a questão tem respaldo em lei. Ela prudentemente decidiu pela busca dos direitos de seu filho, já neste momento”, informou Lais.

“Esclareço que os alimentos gravídicos são previstos em lei, não se trata de aventura jurídica”, completou.

Em julho, a influenciadora, que está à espera de João Gabriel, primeiro filho dela, mas o oitavo do atacante, chegou a rejeitar o benefício.

“Desde a minha barriga eu só quero que ele [o filho, João Gabriel] seja amado e mais nada e assim vai ser. Eu só vou buscar ajuda quando eu não estiver dando conta. Eu não quero nada de ninguém, a única coisa que eu vou querer do pai do meu filho é que ele coloque o nome, porque é um direito do meu filho. Eu não vou querer pensão, ainda não tá nada assinado, mas eu não quero pensão. Eu, Maiára renunciei. Eu renuncio à pensão do meu filho”, disse ela, na época, nas redes sociais. Entretanto, a ex-amante do jogador decidiu voltar atrás da decisão.

A advogada explicou ainda que, após o nascimento da criança, os alimentos gravídicos serão convertidos em pensão alimentícia.

A modelo está afastada das redes sociais desde o dia 23 de agosto. Ela parou de compartilhar conteúdos no Instagram, excluiu os comentários da última publicação e disse estar enfrentando um “momento delicado”.

Questionada pela reportagem, a defesa de Maiára não soube dizer o que motivou a ausência dela da web.

Fonte/ Portal R7