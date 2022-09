Mãe entrega filho à polícia após vê-lo assaltando posto de combustíveis; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma mulher entregou o próprio filho à polícia no fim da noite desta terça-feira (20), após reconhecê-lo durante o assalto a um posto de combustíveis no bairro do João Paulo II, em João Pessoa. Segundo o relato da mãe à Polícia Militar (PM), ela participava de uma reunião quando, recebeu imagens nas redes sociais de um assalto.

Pessoas próximas indicaram que a moto usada pelo assaltante seria dela. A mulher, portanto, não reconheceu apenas a motocicleta como sendo sua. Ela identificou que o suspeito era seu filho, de 23 anos. O homem roubou cerca de 150 reais do frentista.

Quando o assaltante chegou em casa foi indagado pela mãe e assumiu o delito. A mulher afirmou que o agrediu fisicamente e o levou à Central de Polícia.

Após os procedimentos de praxe, o jovem foi liberado. Nenhuma vítima havia registrado boletim de ocorrência contra o suspeito até a publicação desta matéria. O caso deve ser encaminhado à 4ª Delegacia Distrital, que vai investigar a ocorrência já que existe a possibilidade do jovem estar envolvido em outros crimes na região.

Veja vídeo: