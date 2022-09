Mãe da influencer Viih Tube conta reação ao descobrir que sua filha está gravida.

- Publicidade -

Vovó Tube vem aí! Mãe da ex-BBB Viih Tube, a musa fitness Viviane Felice, de 47 anos, festejou a gravidez da filha, que espera um bebê, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer.

Em entrevista ao EXTRA, a “Mãe Tube” revelou que descobriu a gravidez junto com Viih Tube e relata a reação ao saber da notícia.

“Primeiramente, fiquei chocada e assustada. Mas como descobrimos sem querer e juntas, o choque foi na hora. Começamos a rir de nervoso, e com o passar dos dias a ficha foi caindo”, conta ela.

Viviane diz que não consegue se conter de tanta felicidade e elogia o genro: “Hoje estou muito feliz porque, apesar do namoro com o Eli ser recente, ele é uma pessoa incrível, não poderia ter um pai melhor. Ele me faz chorar com suas declarações. Agora, não vejo a hora de ver esse pacotinho, e não posso me conter de tanta felicidade. Fui mãe nova também e a experiência é incrível! Só peço a Deus saúde para esse ‘bebê tube'”.

Aos 22 anos, Viih Tube anunciou nesta terça-feira, 20, que espera um bebê. Ela e Eliezer começaram um romance após o fim do “BBB 22”, do qual ele participou.

“Quis que o primeiro anúncio fosse onde eu comecei tudo com vocês”, escreveu a youtuber na legenda de um post feito em seu Instagram. “É uma notícia muito boa, que muda tudo para sempre”, disse Eliezer no inicio do vídeo.

“Estava esperando ter o ok da médica (para contar), porque eu estava com anemia. Quando soube que estava bem e que o bebê estava bem, pensamos por que não já contar? A gente não consegue, somos dois bocas de sacola”, justificou a futura mamãe.

Recentemente o casal se casou na capela do Rock in Rio. No programa “Altas horas”, a ex-BBB ainda brincou ao dizer que eles teriam que casar novamente em Las Vegas, para oficializar o matrimônio. Viih Tube participou da edição de 2021 do “Big Brother Brasil”, enquanto Eliezer foi do “BBB 22”, a última a ser exibida na Globo.

Fonte/ Portal Yahoo.com