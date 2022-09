“Machista, vergonhoso e patético”, diz Tebet sobre discurso de Bolsonaro

- Publicidade -

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, foi às redes sociais para criticar o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), em ato político neste 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, o qual chamou de “machista”.

A emedebista classificou a fala do mandatário do país como “vergonhosa e patética”. “No Dia da Independência do Brasil, o presidente mostra desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica infantil”, disse, referindo-se ao momento que o chefe do Executivo puxa um coro de “imbrochável”, após beijar a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A senadora afirmou ainda: “Como brasileira e mulher, me sinto envergonhada e desrespeitada. Além de pária internacional devido à falta de segurança e estabilidade política, agora o país também vira motivo de chacota pelas falas machistas do seu líder, que deveria dar exemplo. O Brasil não merece o governo que tem”.

“Procure uma princesa”

Tebet criticou as falas em que o presidente fez comparações entre a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a esposa do ex-presidente Lula, Rosângela Silva, conhecida como Janja.

Ao falar de Janja, em ataque velado à esposa do petista, disse que “não há o que discutir”.

“Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas. Não há o que discutir”.

“Uma mulher de Deus, da família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não, às vezes ela está na minha frente. Eu falo aos homens solteiros: procure uma mulher, uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda”, completou.

Fonte: Metrópoles