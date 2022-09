MACABRO: Corpo de homem desaparecido é encontrado enterrado em cova rasa

- Publicidade -

O corpo foi identificado como tratando-se de um morador de Rio Branco, que apareceu em um vídeo na semana passada, sendo torturado e morto por membros de uma facção criminosa, e as imagens teriam sido vazadas em grupos de whatssap.

Moradores do bairro Democracia, localizado no município de Senador Guiomard, distante cerca de 25 km da capital, acionaram a Polícia Militar daquela cidade, informando terem encontrado em um matagal, o corpo de um homem, quando crianças que brincavam na região, perceberam a presença de urubus e um forte mal cheiro local, o que os fez verificar do que se tratava, quando descobriram ser um cadaver humano.

Policiais civis, militares, Corpo de Bombeiros, e peritos do Instituto Médico Legal- IML, foram acionados para o local do achado.

O homem foi torturado a golpes de faca e terçado, e o registro da ação criminosa foi divulgado em redes sociais.

De acordo com informações da polícia, o corpo tinha sido esquartejado, carbonizado, e os restos colocados dentro de pedaços de um colchão, sendo em seguida enterrados em uma cova rasa.

Segundo a polícia, o corpo foi reconhecido e a vítima era Antônio Evison de Souza Brasil, de 31 anos, morador do ramal da Garapeira, localizado na Rodovia AC 40, em Rio Branco, e que na semana passada, um vídeo onde registrava ele sendo torturado e morto a golpes de faca e terçado, por membros de uma facção criminosa teria vazado ao público.

O desaparecimento de Antônio foi comunicado às policias de Senador Guiomard e Rio Branco, porém as suspeitas iniciais recaiam mais para uma ação de uma facção criminosa, com atuação em regiões do Segundo Distrito da capital.

Durante a investigação, a polícia encontrou em um celular apreendido de um suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação em Senador Guiomard, um vídeo em que o desaparecido foi filmado sendo torturado a golpes de facas e terçados, e os criminosos identificavam a facção. A cópia do vídeo que estava em poder da polícia, vazou em redes sociais, mas o corpo ainda não tinha sido encontrado.

No encontro do cadáver na tarde deste sábado, 24, foi possível a identificação visual por parte dos policiais, e a identificação oficial será feita pela Polícia Técnica Científica.

Supostamente a motivação para o bárbaro crime, seria a rivalidade entre integrantes de facções rivais e suposta invasão de território de atuação.

